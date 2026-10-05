ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'SXR GT 125' ಮತ್ತು 'SXR GT 175' ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು 14-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.5): ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ (Aprilia), ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'SXR GT 125' ಹಾಗೂ 'SXR GT 175' ಎಂಬ ಎರಡು ನೂತನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ (Maxi-Scooter) ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'SXR GT 125 hp-e' ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1.11 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 'SXR GT 175 hp-e' ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹1.31 ಲಕ್ಷ (ಎರಡೂ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳು) ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನ್, ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 14-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ SXR ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ SXR 125 ಮತ್ತು SXR 160 ಮಾದರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಸ 'SXR GT' ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ SXR ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮರು-ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೃಹತ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏಪ್ರಾನ್ (Front Apron), ಅಗಲವಾದ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ 'GT' (Grand Tourer) ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸವಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಟೂರಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
SXR GT 125: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 124.5 ಸಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7,400 rpm ನಲ್ಲಿ 10.6 hp ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 6,200 rpm ನಲ್ಲಿ 10.4 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
SXR GT 175: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 174.7 ಸಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7,200 rpm ನಲ್ಲಿ 13.3 hp ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 6,000 rpm ನಲ್ಲಿ 14.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ BS6 OBD-II Stage B ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಇಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ 14-ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ಗಳು
ನೂತನ SXR GT ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ 14-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು (14-inch wheels). ಎರಡೂ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಹಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ (Stability) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ಸವಾರನಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ SR ಸರಣಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
|ಫೀಚರ್ / ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|SXR GT 175 (ಪ್ರೀಮಿಯಂ)
|SXR GT 125 (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್)
|ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (ಶೋರೂಮ್)
|₹1.31 ಲಕ್ಷ
|₹1.11 ಲಕ್ಷ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ / ಸ್ಕ್ರೀನ್
|5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|5-ಇಂಚಿನ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಕಾಲ್/ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನೇವಿಗೇಷನ್
|ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
|ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS)
|ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS)
|ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
|ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಶೀಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್
|ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಕನಿಷ್ಠ ಫೀಚರ್ಸ್
ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ SXR GT 125 ಮಾದರಿಯು, GT 175 ಗಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ₹20,000 ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.