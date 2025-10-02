Dasara liquor sales: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಅ.2): ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಳಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರು
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಹಬ್ಬದಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜನರು ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು 260 ಕೋಟಿ ರೂ., ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು 279 ಕೋಟಿ ರೂ., ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು 301 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು 320 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು 620 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ 9 ದಿನದಲ್ಲಿ 1057 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು 1,057 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 2014-15 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2024-25 ರ ಅಂದಾಜು ಮಾರಾಟವು 34,600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿದೆ, 2015-16 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 12,706 ಕೋಟಿ, 2016-17 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 14,184 ಕೋಟಿ, 2017-18 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 17,594 ಕೋಟಿ, 2018-19 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 20,859 ಕೋಟಿ, 2020-21 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 27,288 ಕೋಟಿ, 2021-22 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 30,783 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2022-23 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 35,145 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.