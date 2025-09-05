ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.5): ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ದರ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಸ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ
"ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪದ್ಧತಿಯು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಳಕೆಯ ಮದ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂವಿಧಾನದ 366(12ಎ) ವಿಧಿಯು ಮಾನವ ಸೇವನೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ 54 ನೇ ನಮೂದು, GST ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಗ್ರಹವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.