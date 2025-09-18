ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಾವರಗಳ ಖರೀದಿಯು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 2023ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 14,350 ಕೋಟಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2025ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂ. 75,367 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವೂ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೇವಲ ರೂ. 36 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರೂ. 2,339 ಕೋಟಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್-ಮಾರ್ಚ್ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ ದೀರ್ಘ ವರದಿ ಅವಧಿಯು ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಣಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊಡುಗೆ
ಆಪಲ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ 23% (ರೂ. 14,255 ಕೋಟಿ) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೈವಾನ್ ರಫ್ತು ಪಾಲು 15% ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 20% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಿಸಿ, ಆಪಲ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸ್ವಾಧೀನಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ
2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ, ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕವಾದ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. (ಹಿಂದಿನ ಪೆಗಾಟ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು 60% ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ರೂ. 1,650 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಆದಾಯವು 84% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 34,264 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಾಭವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ರೂ. 633 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪೆಗಾಟ್ರಾನ್ನ ಸ್ಥಾವರವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸ್ಥಾವರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ
ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಆಪಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕನಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.