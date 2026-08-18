ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದ ಸೈದಲವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಇದೇ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಕೇರಳಿಗರಾದ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ಗೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 44 ವರ್ಷದ ಸೈದಲವಿ ಕರಿಯೋಡನ್ ವಾರಿಚಲಿಲ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹26 ಲಕ್ಷದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈದಲವಿ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ Big Ticket ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ
ಸೈದಲವಿ Big Ticket Series 289 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೈದಲವಿ ಸ್ವತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಬ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗೇ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಒಲಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡಿರುವ ಸೈದಲವಿ, ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ₹26 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಲಾಟರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐವರು ವಿಜೇತರು, ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್
Series 289 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೈದಲವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೇತರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐವರು ವಿಜೇತರು ಸೇರಿ 5 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇರಳಿಗನಿಗೂ ₹26 ಲಕ್ಷ
ಇದೇ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ 28 ವರ್ಷದ ಅಖಿಲ್ ಚಂದ್ರನ್ ಆರ್ಪಿ ಅವರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹26 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಖಿಲ್ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ Big Ticketನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದು. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಖಿಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಬಹುದು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ ಅದೃಷ್ಟ
Series 289ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜೇತರೂ ಕೇರಳ ಮೂಲದವರೇ. 33 ವರ್ಷದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಶರತ್ ಶಶಿಧರನ್ 2007ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ Big Ticket ಪರಿಚಯವಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಡ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಅವರ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗೆಲುವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶರತ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಡ್ರಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ
ಒಂದೆಡೆ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೈದಲವಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ Big Ticketನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಶರತ್. ಮೂವರಿಗೂ ಕೇರಳದ ನಂಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ Series 289 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ — ಈ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಲಾಟರಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.