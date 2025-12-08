ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹8,600 ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸೇವೆಯು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
Starlink in India: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮೀಸಲಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 8,600 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಫ್ರೀ ಟಯಲ್ಅನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಟ್ಗೆ 34 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://starlink.com/in ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ಜನರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8,600 ರೂ.ಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 8,600 ರೂ.ಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಿಟ್ಗೆ 36,000 ರೂ.ಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ₹8,600 ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು 30 ದಿನಗಳ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ಅನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 99.9% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.