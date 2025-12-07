ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ UPI ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು, *99# ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ USSD ಆಧಾರಿತ (*99#) UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (Unstructured Supplementary Service Data-USSD) ) ಆಧಾರಿತ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಈ ಯುಪಿಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದರೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಕೋಡ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ *99# ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈ-ಫೈ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 83 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೆಲಿಕಾಂ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ 5,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 0.50 ರೂ. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಫೋನ್ ಡಯಲರ್ನಿಂದ *99# ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 13 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (IFSC Code) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಬಳಕೆದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊನೆಯ 6 ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (expiry Date) ನಮೂದಿಸಿ.
- ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಯುಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ *99# ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು 1 ಒತ್ತಿರಿ. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಯುಪಿಐ ಐಡಿ, ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ (ಗರಿಷ್ಠ 5000 ರೂ.). ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
