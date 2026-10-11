35 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶುಭ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇಎಂಐ ಇಲ್ಲದೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಎಂಐಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ, ಪುಣೆಯ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಶುಭ್ ಪಾಟೀಲ್ ₹4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಲವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಶುಭ್ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ₹70,000 ಮಾಸಿಕ ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡುವ ಶುಭ್, 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ?
ಶುಭ್ ಅವರ ₹4 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶುಭ್ 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ₹3.9 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸೇರಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಿರಂತರ ಉಳಿತಾಯ!
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶುಭ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು ₹14.4 ಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.4 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ₹6 ಲಕ್ಷ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಂತ್ರವು ಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಳ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವುದು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಶುಭ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಉಳಿತಾಯ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶುಭ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ₹20 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?
ಒಂದೇ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಶುಭ್ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಹು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು; ಶುಭ್ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.2 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಸಿಕ ₹70,000 ಎಸ್ಐಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ಶೇ.50% ಅನ್ನು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, 25% ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 25% ಅನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ/ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ: ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ RSU ಗಳ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರುಗಳು: ಶುಭ್ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ.
ನಗದು: ಶುಭ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹65 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಇದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಏನು?
ಶುಭ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹4 ಕೋಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ 3% ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದರವು ವಾರ್ಷಿಕ ₹12 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರು ₹10 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂನ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಶುಭ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಶುಭ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹70,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.