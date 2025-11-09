ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ರೂ ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (ವಿಐ) ಎಲ್ಲವೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸದ್ಯ ಹರಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ರೂ ಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೌದಾದಲ್ಲಿ, 18 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 10% ರಿಂದ 12%ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ರೂ ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ರೂ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ರೂ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ?
ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2024 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಆಗ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 13–15% ರಷ್ಟು ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಳ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿದೆ:
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: · ರೂ 239 ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ರೂ 265–ರೂ 270 ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. · ರೂ 479 ಯೋಜನೆಯು ರೂ 530 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೂ 300–ರೂ 500 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏಕೆ?
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು (ARPU) ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ARPU ಸುಮಾರು ರೂ 210–ರೂ 230 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 5G ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅದನ್ನು ರೂ 300 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. "ನೆಟ್ರೂ ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಫೈಬರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸುಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಏರ್ರೂ ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.