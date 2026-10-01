ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನೂತನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಜನವರಿ 1, 2027 ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 32 ವರ್ಷಗಳ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್' ತನ್ನ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (CEO) ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನವರಿ 1, 2027 ರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಪ್ ಸಹಾ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಯು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಿ ಷೇರುದಾರರ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ

ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದ ಇವರು, ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ , ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಮರ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಇವರು 'ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮಿತ ಸಿಇಒ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ ಸಹಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಐಡಿಬಿಐ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ: ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ, ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್?
Related image2
ಪಾಲಿಸಿಬಜಾರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಕೋಟಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್' ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಕ್ ಲೈಫ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ವಾಸ್ವಾನಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವಾಸ್ವಾನಿ:

"ಅನುಪ್ ಸಹಾ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೂತನ ಎಂಡಿ

ತಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾ, "ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವುದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಷೇರುದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಇರಲಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ವರ್ಷಗಳ ಬೃಹತ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ

ಅನುಪ್ ಸಹಾ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 32 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾರ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಜಿಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (GE Capital) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್ (BHEL) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ

ಸಹಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದಿಂದ (IIT Kharagpur) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಐಐಎಮ್ ಲಕ್ನೋದಿಂದ (IIM Lucknow) ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಮೂಹವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,916 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ₹10.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಏಕೀಕೃತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.