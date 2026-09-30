ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಲಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.30): ನೂತನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಾಲ, ಉಳಿತಾಯ, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾವತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಟಿಎಂ ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿತ, ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ (NPS) ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪಿಎಫ್ (PF) ವೇತನ ಮಿತಿ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (Provident Fund) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಸಿಕ ₹15,000 ರಿಂದ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ನೂತನ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಲಿರುವ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳಾಗಲಿದೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ವಂತಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆ ₹1,800 ರಿಂದ ₹3,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ₹25,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಹ ಇಪಿಎಸ್ (EPS) ಪಿಂಚಣಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಶೇ. 8.33 ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಗೆಯು ₹1,250 ರಿಂದ ₹2,083 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ನೈಜ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ).

ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ರೆಪೋ ದರ ನಿರ್ಧಾರ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ (RBI) ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (MPC) ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಪೋ ದರ ಶೇ. 5.25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.

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ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

2026-27 ರ ಕರ ನಿರ್ಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ (Tax-Audit) ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ನಿಗದಿತ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು (CBDT) ಐಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಐಟಿಆರ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 21, 2026 ರವರೆಗೆ ಲಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಐಟಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ (LPG) ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಿಟೇಲ್‌ ಮಾರಾಟ ದರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು (Biometric Aadhaar Authentication) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಪಾವತಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಟಿಎಂ ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿ ಕಡಿತ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ 'ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್' ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ (ADWM) ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಸಿಕ 10 ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯು ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸೇತರ ಎರಡೂ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. 'ಬೇಸಿಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್' (BSBD) ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಉಚಿತ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹15 ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (PFRDA) ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಲೈಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 'ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಸ್' (PoPs) ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯಂತೆ, ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ₹200 ಗಳ ಒಮ್ಮೆಯ 'ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್' ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CRA) ಮೂಲಕ ಯುನಿಟ್ ರದ್ದತಿ (Unit Cancellation) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೊಸ 'MDR' ನಿಯಮ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುಪಿಐ (UPI) ವರ್ತಕರ (Merchant) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನೂತನ 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' (MDR) ಚೌಕಟ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಎಂಡಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದು ವರ್ತಕರ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ನಡೆಸುವ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಜೀರೋ-ಎಂಡಿಆರ್ (Zero-MDR) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತಕರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.