ಮುಂಬೈ (ಡಿ.29): ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮರೀನಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 887 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಾಗಣೆ, ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಲಮುಖಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಮುಂಬೈ ಮರೀನಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮುಂಬೈ ಮರೀನಾ ಯೋಜನೆ?
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮರೀನಾವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 424 ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು?
ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ 887 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು EPC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 470 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 417 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮುದ್ರ ಭಾಗವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಟ್ರೆಸ್ಟಲ್, ಪೈಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ವಾಟರ್, ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಪಾಂಟೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ವೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಶೋರ್ನಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಮರೀನಾ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನಮೋ ಭಾರತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಯಾನ ಶಾಲೆ, ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೊವಾಲ್ ಅವರು, ಈ ಮರೀನಾ "ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆತಿಥ್ಯ, ಕ್ರೂಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ
ಈ ಮರೀನಾ, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ 2030, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ವಿಷನ್ 2047, ಸಾಗರಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.