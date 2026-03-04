ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 85,800 ರು.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 16,451 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 1,31,608 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,64,510 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 16,45,100 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 15,080 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 1,20,640 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 15,08,000 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 1,50,200 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 1,50,950 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ, ಕೇರಳ: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ, ಪುಣೆ: 1,50,800 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ: 2850 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 28,500 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 2,85,000 ರೂಪಾಯಿ
