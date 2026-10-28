ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 5876 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಆವಧಿಯಲ್ಲಿ 3,478 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ರಬ್ಬರ್, ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ರಫ್ತಾಗಿವೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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