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ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.

business Oct 28 2026
Author: Kannadaprabha News Image Credits:stockPhoto
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ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಫ್ತು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 5876 ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ.

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ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಆವಧಿಯಲ್ಲಿ 3,478 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

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ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ರಫ್ತು ಆಗಿವೆ?

ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ರಬ್ಬರ್, ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸಾಲೆ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ರಫ್ತಾಗಿವೆ.

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ನಿಷೇಧವಿದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗಿದ್ದೇಗೆ?

ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್‌ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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