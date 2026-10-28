ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ (Jio Platforms) ಷೇರುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇ. 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ (Jio Platforms) ಷೇರುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇ. 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2026ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ತಲಾ ₹1,358ರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಒ ವಿತರಣಾ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,119 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳು ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 21.36ರಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
₹30,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಐಪಿಒ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು ₹30,200 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ವಿತರಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಐಪಿಒ ಒಟ್ಟಾರೆ 22.19 ಪಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ₹7.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1.39 ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹12.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು
ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ₹12.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೆಟಾ (Meta) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ (Alphabet) ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ, 53 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಷೇರುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಜಿಯೋ ಷೇರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೊಮುರಾ (Nomura), ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ 'Buy' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,340ರ ಗುರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಜಿಯೋ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಜಿಯೋ ಷೇರುಗಳ ಬಲವಾದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.