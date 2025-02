Modi-Trump meet: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್‌, ಜಾವೆಲಿನ್‌, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6 P-8I ಖರೀದಿ!

ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.14): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾಂಬಾಟ್‌ ವೆಹಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಆರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ P-8I ಸಮುದ್ರ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ “ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಜಾವೆಲಿನ್ ATGM ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ICV ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ” ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು “ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು” ಆರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ P-8I ಸಮುದ್ರ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.

3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ, ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 2009 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 P-8I ಸಮುದ್ರ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಗಸ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾರ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್-II ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, MK-54 ಲೈಟ್‌ವೈಟ್ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು, ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಳ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ICV: 2024 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ICV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಲಡಾಖ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಯುದ್ಧ ವಾಹನಗಳ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಹತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಪದಾತಿ ದಳಗಳಿಗೆ 530 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ICV ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ BMP-II ಸರತ್ ಫ್ಲೀಟ್ ನ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

350-ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಎಂಜಿನ್, 30 mm ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು 105 mm ಮೊಬೈಲ್ ಗನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ICV ಗಂಟೆಗೆ 97 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 14.5 mm ರಕ್ಷಾಕವಚ, ಶ್ರತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 483 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಜನರ ಪದಾತಿ ದಳವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈಗಿನಂತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್‌ಗೆ ಉಭಯಚರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.

ಜಾವೆಲಿನ್ ATGM: ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್‌-ಗೈಡೆಡ್‌ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾವೆಲಿನ್ ATGM ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ "ಫೈರ್-ಅಂಡ್-ಫರ್ಗೆಟ್" ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನೇರ ದಾಳಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ಹಾರುವ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಮರುಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜಾವೆಲಿನ್ ATGM ಸುಮಾರು 1.2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 127 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 22.1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಂಡೆಮ್-ಚಾರ್ಜ್, ಹೈ-ಸ್ಫೋಟಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋಧಿ (HEAT) ವಾರ್‌ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು FGM-148 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 2.5 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ US ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ C 130J ಸೂಪರ್ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್, C 17 ಗ್ಲೋಬ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ III, P 8I ಪೋಸಿಡಾನ್ ವಿಮಾನ; CH 47F ಚಿನೂಕ್‌ಗಳು, MH 60R ಸೀಹಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು AH 64E ಅಪಾಚೆಗಳು; ಹಾರ್ಪೂನ್ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು; M777 ಹೊವಿಟ್ಜರ್‌ಗಳು; ಮತ್ತು MQ 9Bಗಳು ಸೇರಿವೆ.

