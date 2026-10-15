ಭಾರತದ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು 2026-27ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 10-15ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ನ 'ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.15): ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ (ಕಿರುಹಣಕಾಸು) ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಾ-ಧನ್' (Sa-Dhan) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಿರುಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇಕಡಾ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರೆಪೊ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಭರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
ಬಂಧನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಘೋಷ್ಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಂಧನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಘೋಷ್, ಎನ್ಜಿಒ ಆಗಿದ್ದ ಬಂಧನ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲ ಕಿರುಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಬಂಧನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಘೋಷ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ
ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ವಿ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗರ್ಬತ್ತಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಪಾಪಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (BPL)" ಎಂದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಆಟೋಪೇ (UPI AutoPay) ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ವಸೂಲಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದಾತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ 'ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್' ಬೆಂಬಲ
ನಬಾರ್ಡ್ (NABARD) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಶಾಜಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ (SHG) ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
"ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 'ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್' (AgriStack) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಾಲದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಇಸಾಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಡಿ-ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಸಾ-ಧನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೆ. ಪಾಲ್ ಥಾಮಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇವಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಸಾಲದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. "ಹಿಂದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಲಗಳ ಸರಾಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತ್ರ ₹50,000 ಇದ್ದುದ್ದು, ಈಗ ₹75,000 ರತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸವಾಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 178 ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಶೇ. 98 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು) ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ 'ಭಾರತ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ವರದಿ'ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಾ-ಧನ್ನ ಸಿಇಒ ಜಿಜಿ ಮ್ಯಾಮೆನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸುಧಾರಣೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಒಗಳು (SROs) ಹೊರಡಿಸಿದ ಹಂತ-3 ರ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಾಲ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.