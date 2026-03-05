ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ರಜೆಯ ಅಬ್ಬರ!ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ನೋಡಬಹುದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾರ್ಚ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿ - ಇದರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲೆದಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ!
ಹೌದು, ರೈತರೇ ಆಗಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದೀತು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ರಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ!
ಮಾರ್ಚ್ 1: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 8: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 14: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಡೇ)
ಮಾರ್ಚ್ 15: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 19: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಧಮಾಕಾ! (ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 21: ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ (ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 22: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 28: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಡೇ)
ಮಾರ್ಚ್ 29: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 31: ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ (ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ರಜೆ!)
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ರಜೆಯ ಅಬ್ಬರ!
ಕೇವಲ ಮಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ರಜೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ಕ್ಕೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ರಜೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಮಾನಾ! ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯುಪಿಐ (UPI), ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಡಿಡಿ (DD) ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಜೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ‘ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್’ ಟೆನ್ಶನ್ ನಡುವೆ ಈ ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ!