ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, AI ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗದಡಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಟೋಪಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಂಗಳವಾರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗದಡಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಒದಗಿಸಲಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳೇನು?
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ 'ಕ್ಲಾಡ್' (Claude) ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋಡ್' ಅನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ 'ಟೋಪಾಜ್' (Topaz) AI ಆಫರಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಈ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ AI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಮಾನ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಣತಿ, ಸುಧಾರಿತ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ $285 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಡೀಸ್; ಶುರುವಾಯ್ತು SaaSpocalypse ಭಯ! ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಈ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 'ಕ್ಲಾಡ್ ಏಜೆಂಟ್ SDK' ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೋಪಾಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಹಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು (legacy systems modernization) ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಗಳು
ಈ ಸಹಯೋಗವು ಹಲವು ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ನಿಯಮ ಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಲಾಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋಡ್' ಬಳಸಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಡೀಬಗ್ ಮಾಡಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ 'ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರ ಮಾತು
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡೆಯ್, 'ಒಂದು ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ AI ಮಾಡೆಲ್ಗೂ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣತಿ ಬೇಕು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಳಿ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಣತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪಾರೇಖ್, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ AI ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, AI-ಚಾಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ AIನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)