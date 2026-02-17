ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ. 0.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಗದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಸ್ಕ್ ಅವರೇ X ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ನೂರಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಂಪತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಣವನ್ನಲ್ಲ.

Kalshi ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಸ್ಕ್ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಮಸ್ಕ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಪೇಪರ್ ವೆಲ್ತ್' (ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ) ಆಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರುವುದೇ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೇ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಣದ ರಾಶಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಗದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

