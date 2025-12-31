ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ 458 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.31): ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, 458 ಕೋಟಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 458 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿಯ ದೆಹಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-2018-19 ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ರವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಂಡವು 458,26,16,980 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
"ವಿದೇಶಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಇಂಡಿಗೋ
"ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 2017-18ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ (ಮೇಲ್ಮನವಿ) ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಆದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಲಕ್ನೋದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯು ಇಂಡಿಗೋಗೆ 2021-22ರ ಅವಧಿಗೆ 14,59,527 ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
"ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಲವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋದ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಕಾಸು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.