ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 'ಐ-2ಎಸ್‌ಇಎ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. .

ಸಿಂಗಾಪುರ/ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.3): ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (Microsoft), ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಂಗ್ಟೆಲ್ (Singtel), ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (Tata Communications) ಮತ್ತು ಎಐ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಲೈಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ (Lightstorm) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಗತಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Submarine Cable System) ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

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ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಲೈಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

"ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ (Southeast Asia) ವಲಯದ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲರ್‌ಗಳು, ಜಿಪಿಯು (GPU) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಲೈಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

'ಐ-2ಎಸ್‌ಇಎ' (I-2SEA) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಾಗೂ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕರಾವಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ (Dual Landings). ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಭಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿ

"ಐ-2ಎಸ್‌ಇಎ (I-2SEA) ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಂಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಪ್ಪಂದದ (Joint Build Agreement) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎನ್‌ಇಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' (NEC Corporation) ಅನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು 'ಆಸಿಯಾನ್ ಕೇಬಲ್‌ಶಿಪ್' (ACPL) ಅನ್ನು ಕಡಲ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ (Marine Installation Partner) ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೈ-ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2029 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q4 2029) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ (Ready-For-Service) ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂವರೆಗಿನ ಈ ಕೇಬಲ್‌ನ ಅಂದಾಜು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 3,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಭೂಗತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

"ಸಿಂಗಾಪುರ/ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಡುವೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು (Fastest Transmission) ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಗರಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.