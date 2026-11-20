ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.20): ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (Forex Reserves) ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಭಂಡಾರವು 14.205 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು (ಅರಬ್ ಡಾಲರ್) ಕುಸಿದು 705.342 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು (Gold Reserve) ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು (ಸಂಭಾಳಿಸಲು) ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಈವರೆಗೆ $80.364 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಳಿಕೆ
ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯು 2.49 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 719.547 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯು 785.706 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು (All-time high) ತಲುಪಿತ್ತು. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ (NRIs) ಪಡೆದ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸ್ವಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (Concessional swap window) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು; ಇದರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯ 133 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರ ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80.364 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದ RBI ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ವಿಭಾಗ (Components)
|ವಾರದ ಇಳಿಕೆ (Weekly Decline)
|ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ (Current Value)
|ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಧಿ (Total Forex Reserves)
|$14.205 ಬಿಲಿಯನ್
|$705.342 ಬಿಲಿಯನ್
|ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳು (Foreign Currency Assets - FCA)
|$7.897 ಬಿಲಿಯನ್
|$583.452 ಬಿಲಿಯನ್
|ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು (Gold Reserves)
|$6.183 ಬಿಲಿಯನ್
|$98.613 ಬಿಲಿಯನ್
|ವಿಶೇಷ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳು (SDR)
|$92 ಮಿಲಿಯನ್
|$18.517 ಬಿಲಿಯನ್
|IMF ಬಳಿಯಿರುವ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಿತಿ (Reserve Position in IMF)
|$32 ಮಿಲಿಯನ್
|$4.758 ಬಿಲಿಯನ್
ಫಾರಿನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (FCA) ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ: ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಭಂಡಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ 'ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳು' 7.897 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 583.452 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋ (Euro), ಪೌಂಡ್ (Pound) ಮತ್ತು ಯೆನ್ (Yen) ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕೇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳ (ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಅಪಮೌಲ್ಯ) ಪರಿಣಾಮವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತ: ಈ ವಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಭಂಡಾರದ (Gold Reserves) ಮೌಲ್ಯವು 6.183 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕುಸಿದು 98.613 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ (Value) ಕಡಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (Volume) ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
SDR ಮತ್ತು IMF ಸ್ಥಿತಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, 'ವಿಶೇಷ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳು' (SDR) 92 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 18.517 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (IMF) ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಿತಿಯೂ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 4.758 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.