ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ.
"ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಿ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ನೋಡಲ್ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಐ-ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
OECD ದೇಶಗಳ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್
ನವೆಂಬರ್ 27 ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ನಡೆಸಿದ 2024-25 ರ 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ'ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಆದರೆ AY 2025-26 ಗಾಗಿ (FY25 ಗಾಗಿ) ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ITR ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
AEOI ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು OECD ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. AEOI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡ (CRS) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ "ಮೂಲ" ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾತೆದಾರರ (ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿಗಳ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಯ "ತವರು ದೇಶ"ದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆಯು AY2024-25 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (ITR) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು AEOI ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಯ್ದ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು NUDGE ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, 24,678 ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ 29,208 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲ ಆದಾಯ 1,090 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮ (ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ) NUDGE ಅಭಿಯಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು
"ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಡೇಟಾ ಮೂಲ CRS ಆಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ CRS-ಸಂಯೋಜಿತ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ." ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒನ್ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂಥ್ ಯೋಜನೆ
2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು) ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು "ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯ/ಆಸ್ತಿಯ ಮಿತಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಸ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯದ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಬದಲಾಗಿ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.