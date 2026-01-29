ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 36ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹70,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.29): ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ 17% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರವೂ 13% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2012 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಷೇರುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 67 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು 340ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಷೇರು, ಇಂದು 736 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಕಂಡಿದ್ದ ಶೇ.59 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹30,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಈಗ ₹70,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವು. ಲಂಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ $13,965 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಇದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಷೇರುಗಳು ಈಗ "ಓವರ್ಬಾಟ್" ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (RSI) ಈಗ 78 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. RSI 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಷೇರುಗಳು "ಓವರ್ಬಾಟ್" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ನಡುವೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 8.31 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಷೇರುದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 14.55% ರಿಂದ 15.53% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 57 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿವೆ.ಗುರುವಾರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹736.9 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ನಿಫ್ಟಿ 500 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ₹6,600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಷೇರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. NSE ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,400 ಕೋಟಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.