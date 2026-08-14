ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಕೇವಲ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸಲು ಇದೆ ಉಪಾಯ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಗಳಿಕೆಗೆ 8000 ವಾಚ್ಹವರ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದ್ದರೂ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಕೆ
2027ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಲುದಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (YPP)ದ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, YPP ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ 1,000 ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8,000 ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯ (watch hours) ಅಥವಾ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರಂತರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
YPP ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಬೇಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕಿಪ್ಪಬಲ್, ನಾನ್-ಸ್ಕಿಪ್ಪಬಲ್, ಬಂಪರ್) ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳು
ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 8 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್-ರೋಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. CPM (Cost Per Mille) ಮತ್ತು RPM (Revenue Per Mille) ನಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಆದಾಯದ ಇತರ ಮೂಲಗಳು
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳು (Channel Memberships), ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ (Super Chat), ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ (Merchandise) ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಗಳು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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