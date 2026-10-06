ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಷರಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.3ರಷ್ಟು ಇಳಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,128.69 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 60.67 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಲವು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಟ್ರೆಷರಿ ಇಳುವರಿ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.