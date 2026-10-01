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- ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೇರಳದ ಇಂದಿನ ದರ ಹೀಗಿದೆ
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೇರಳದ ಇಂದಿನ ದರ ಹೀಗಿದೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಿಖರ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಸು ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೇರಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್:
ಕೇರಳ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪವನ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 240 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದರವು 1,09,440 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 235 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ವಿವರ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ): ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,924
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ): ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,680
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ): ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,193
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.