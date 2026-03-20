ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Hyderabad ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಹಡಗು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ Anarock ನೀಡಿದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಡಗುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹72,000 ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಏರಿಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಉಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ
ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಇನ್ನೂ 1ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಏರಿಕೆಯೂ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಖರೀದಿದಾರರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
NRI ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡಚಣೆಗಳು NRI ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.