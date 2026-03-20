ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಫ್ಒ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಒ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (IPO) ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ವಿಶಾಲ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಅಯ್ಯರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ CFO ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 2018ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿ ನಿಶಾಂತ್ ವರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವರ್ಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಯೋಜನೆ ‘ಬಜಾರ್’ ನಂತರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರಿಚಯ
2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂತ್ರಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್.ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸಿಇಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹದ ಸಿಇಒ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IPO ಯೋಜನೆಗಳು
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಮುಂಬರುವ IPO ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, IPO ಗಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2026ರ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂಚಿಕೆ ಭಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು IPO ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.