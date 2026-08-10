ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್, ಒಟಿಪಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, SMS, ಇ-ಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು EPFO ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ?
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಫಿಶಿಂಗ್’ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಇಪಿಎಫ್ಓ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯವೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
PF ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್, ಒಟಿಪೊ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ OTP ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬಾರದು. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ EPFO, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ URL ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಗುಣಿತ, ಅಪರಿಚಿತ ಡೊಮೇನ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಳಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಬದಲು, EPFOಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ **“ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ”, “KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ”, “ತಕ್ಷಣ OTP ನೀಡಿ” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, EPFO ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ UAN, OTP ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು PF ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.