ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28.5 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28.5 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Zapkey ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ Derive Trading and Resorts Private Limitedಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.
6,831 ಚದರ ಅಡಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್
ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯ ಡಾ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Three Sixty West ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ Tower Bನ 19ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 6,831 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಈ ಲೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 36 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ₹1.71 ಕೋಟಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28.5 ಲಕ್ಷ
ಎರಡನೇ ವರ್ಷ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹29.925 ಲಕ್ಷ
ಮೂರನೇ ವರ್ಷ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹31.42125 ಲಕ್ಷ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10.78 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹3.42 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಂತರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
₹2.83 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ
ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹2.83 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ₹1,000 ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು Derive Trading and Resorts Private Limited ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. Zapkey ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೂ ₹27.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ
ಇದು ದಮಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ Three Sixty West ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು One SGG Ventures LLPಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹27.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. One SGG Ventures LLP, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮೂಲದ Sanjay Ghodawat Groupಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೂಹವು ಇಂಧನ, ವಿಮಾನಯಾನ, ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ?
IVL Dhunseri Petrochem Industries, Dhunseri Ventures ಮತ್ತು Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ PET ರೆಸಿನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ₹1,238 ಕೋಟಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ
ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ Three Sixty West ಸಂಪರ್ಕವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯ ಇದೇ Three Sixty West ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ₹1,238 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,82,084 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 101 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದವು. ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಮಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.