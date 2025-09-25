DA Hike 2025: No Announcement by Govt Employees Disappointed ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆ.24ರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.25): ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆ.24 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರಾಸೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 12 ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ 145 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು 53 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 55 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ CCGEW
NDTV ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ (CCGEW) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. DA-DR ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. CCGEW ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SB ಯಾದವ್ "ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ DA/DR ಕಂತಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಸರಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಿಎಲ್ಬಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯಾದವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ/ನೀಡುವಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ₹40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಡಿಎ ಮೊತ್ತ ₹22,000 ರಿಂದ ₹23,200 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,200 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಟಿಎ) ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್ಎ) ನಂತಹ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ 2% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಒದಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.