ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವಾಂಶ್ ತ್ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 450 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ₹18,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವಾಂಶ್ ತ್ಯಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು 450 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ₹18,000 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @devanshtyagi_ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಂಶ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಟೇಬಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ, ಹಾಲು, ಕಪ್ಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಫೆಯಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕಪ್ಗೆ ₹40 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು.
ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 450 ಕಪ್ ಕಾಫಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ವಿರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ನೌಕರರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವಾಂಶ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಂಜೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೋದಾಗ, ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದೇವಾಂಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು, "ನಾನು ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಗದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು." ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಅವರ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 450 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಕಪ್ಗೆ ₹40 ರಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ₹18,000 ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಂಶ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅನಿಲ, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಲಾಭವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿದರು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಸಹೋದರ, ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವೆಂದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, "ದಿನಕ್ಕೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 540,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದಿನಕ್ಕೆ 450 ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮೆಂಟಿಗರು ಏನಂದ್ರು?
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು; ಪ್ರತಿದಿನ ಅಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಗಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ, ಚಹಾ ಮಾರಾಟ, ಸಮೋಸಾ ಮಾರಾಟ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಾನೀಪುರಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವನ ಆದಾಯ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು ಎನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ದಿಟ.