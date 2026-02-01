2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇರಾನ್ನ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ (INSTC) ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.
INSTC ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ 7,200 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಸ್ತಾನ್-ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು ಆದರೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ವಿನಾಯಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಚಾಬಹಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಟೆಹ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಅದರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು 120 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಹದಗೆಟ್ಟ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 34.48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ನಂತರ ನೇಪಾಳ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದ "ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವು" ಹಂಚಿಕೆಯು 5,686 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 5,483 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 4% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.