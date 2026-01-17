ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಮಾದರಿಯ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ತೆರಿಗೆದಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (Combined Tax Returns) ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ದಂಪತಿ ಸಂಯೋಜಿತ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕ-ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ICAI) USA ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕ-ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತರ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?
ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಯಸುವವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಯಸುವವರು ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ದಂಪತಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಟಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಜಂಟಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.