ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (ಬಿಪಿ) ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಭಾಗವಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟೋನ್‌ಪೀಕ್‌ಗೆ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ (₹54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.27): ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಪಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಭಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (£4.4 ಬಿಲಿಯನ್) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಷೇರುಗಳು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರ್‌, ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ನ 65% ಪಾಲನ್ನು ತೈಲ ದೈತ್ಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಸ್ಟೋನ್‌ಪೀಕ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ $10.1 ಬಿಲಿಯನ್ (£7.5 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಗಿದ್ದು, BP $6 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ 35% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

20 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಬಿಪಿ ಈ ಮಾರಾಟವು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು $20 ಬಿಲಿಯನ್ (£15 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

Related Articles

Related image1
ದೇಶದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಂಪನಿ!
Related image2
ವಿವಾದಿತ Bengaluru Tunnel Road ಟೆಂಡರ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಲು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಂಕಟ!

ಇಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ಅದು ಹಸಿರು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಿನಾರ್ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಕರೆಯು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ.

ಬಿಪಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಮೆಗ್ ಒ'ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವು ಬಂದಿದೆ. ಬಿಪಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಲೂನಿ ಅವರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುರ್ರೆ ಆಚಿನ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.