ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ಮನೆಮಾತಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗಲಿದೆ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.23): ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ACC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಏಕೀಕೃತ 'ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ. "ಈ ವಿಲೀನವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ACCಯ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 10 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿ 100 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ, ಅಂಬುಜಾ, ACCಯ ಅರ್ಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ 2 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 328 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರತಿ 1 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿ 100 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ, ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಅರ್ಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ತಲಾ 2 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 33 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ 33 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್‌ಐಸಿ, ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ!
Related image2
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ CEOಗಳ ಸಂಬಳ ಬಹಿರಂಗ

ಈ ವಿಲೀನವು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಲೀನವು ಉದ್ದೇಶಿತ ವೆಚ್ಚ, ಲಾಭಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸಿಸಿ, ಓರಿಯೆಂಟ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌

"ಈ ವಿಲೀನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ಸಂಯೋಜಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ವಿಲೀನವು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏಕೀಕೃತ ಬಲವಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಲೀನವು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.