ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆದಾಯದ 47% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.27): ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಈಗ ಮನೆಯ ಆದಾಯದ 47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 50ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 93ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮನೆ ಆದಾಯ ಶೇ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆ ಅಡಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕನಸು ಈಡೇರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಂಟು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ನಗರಗಳು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಈ ರೇಟ್ಕಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದವು, ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಠಾತ್ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು 250 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಗರ
ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ನಗರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಆದಾಯದ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಹಣ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಎರಡೂ ಶೇ. 22 ರೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಶೇ. 23 ರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 27 ಮತ್ತು ಶೇ. 30 ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 27ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.28 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಲಾಭಗಳು ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಆದಾಯವು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ.