ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 2BHK ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ₹70,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.12): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲುಬ್ನಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ದರದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2BHK ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿರುವುದು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೌಲಭ್ಯ ಶೂನ್ಯ, ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಗನಕ್ಕೆ!
ಲುಬ್ನಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಡುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆ?' ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸಿಗದಿರುವುದು ಎಂಬುದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಸುಲಿಗೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಾದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ರಹಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಫೆಗಳ ಹಬ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್' ಎಂದು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾವಿಸಿರುವುದು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ:
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮರವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ.