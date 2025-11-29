ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 2025, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ, ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.29): ಭಾರತದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ದೇಶದ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 2025 ಅನ್ವಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 ತಿಂಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣ ಮಾತ್ರವೇ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಮನೆಮಾಲೀಕರು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು 6–10 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 2025: ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಕೈಬರಹದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿವೆ.
ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ನೋಂದಣಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ದಂಡ: ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ₹5,000 ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ನೋಂದಾಯಿಸದ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ನಂತರ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಮಯ ಪಾವತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 90 ದಿನಗಳ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ₹5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ₹50,000 ಮೀರಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ "ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ" ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
- ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು UPI, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಮನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರೆ, TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ.
ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹಾರ
ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ.ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಠೇವಣಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು.