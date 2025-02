ವಿಮೆ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ...

ವಿಮೆ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ, ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದಿಂದ ಖರೀದಿದಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿಮಾದಾರರು ನಷ್ಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮರಣ, ಅವರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ವಿಧಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೆಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಜೀವ ವಿಮೆ: ಇದು ವಿಮೆದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸಿಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೀವನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮರಣ ಲಾಭ, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ: "ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ" ಮತ್ತು "ಟರ್ಮ್ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ".

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಮೆಯೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಸತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ವಿಮಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಾಹನ ವಿಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಕಾರ್ ವಿಮೆಯು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಹನವು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ - ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದೃಢವಾದ ವಾಹನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ವಿಮೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಅವರ ಬೈಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೃಢವಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾನಿ, ಕೀಲಿಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ: ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಹಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದತಿ, ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾಯಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ವಿಮೆ: ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಮನೆಯೆಂದರೆ ಹೃದಯ', ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಯಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಮನೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ವಿಮೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜೀವನವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ನೀವು ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ನೀವು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ - "ನಿಮಗೆ ವಿಮೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?", "ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು?" ಮತ್ತು "ನೀವು ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವ ಜೀವ ವಿಮೆ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು:

ಭಾರತದ ಜೀವ ವಿಮಾ ವಲಯವು ಸುಮಾರು 360 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12-15 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ (CAGR) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಮಾ ಉದ್ಯಮವು 2020 ರ ವೇಳೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಐದು ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾತ್ರ US$ 60 ಬಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ US$ 160 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉದ್ಯಮದ 78,000 ಕೋಟಿ (US$ 11.7 ಬಿಲಿಯನ್) ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅದರ ಅಪಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಉದ್ಯಮವು ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ: ಮಾಸಿಕ 7 ಸಾವಿರ-ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ



ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಖರೀದಿಸಲು ಉನ್ನತ ಕಾರಣಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಖರೀದಿಸುವ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನುಕೂಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಉಳಿತಾಯ: ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸ್ಥಿತಿ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಓವರ್ಹೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುಲಭ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮಾ ಖರೀದಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖರೀದಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಮಾ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೆಂಬಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ.

ಸಲಹೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಫೋರಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವರಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಾಲಿಸಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು: ಹಲವು ದಾವೆಗಳು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ವಿಮೆಯ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕರಡಿ! ಹೀಗೊಂದು ಕುತೂಹಲದ ಘಟನೆ...

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭ: ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ.

ಯುವ ವಿಮಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರಿವು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

Latest Videos