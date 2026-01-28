Ajit pawar dies net worth ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಸುಮಾರು 124 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಿತ್ ಸುಮಾರು 21.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು
ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ತಲಾ 3 ಕೋಟಿ ರೂ., ಒಂದು ಮನೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಒಡೆಯರು. ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 13.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಪವಾರ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರವು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಳ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳು ಘೋಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.