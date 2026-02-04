ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗಷ್ಟೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು.
ನಿಧಿ ಸಿಂಗ್
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎಐ) ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್' (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು) ದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೊಡ್ಡಣ್ಣರ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೆಗೀ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'GTS ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಡೈಲಾಗ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಐ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 'ಕಂಪ್ಯೂಟ್' ಪವರ್ಗಿಂತ 'ಸಹಕಾರ'ದ ಕೊರತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಎಐ ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಳನೋಟ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ
ಇವತ್ತಿನ ಎಐ ಜಗತ್ತು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಐ ಟೂಲ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ನ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪೋಲು ಕೂಡ ಹೌದು.
ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷಿ ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಣ್ಣ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವವರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಎಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್'ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾದ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ'ಗಳಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಕಡಿಮೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಒದಗಿಸುವವರು ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು, ನೈಜ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಡೇಟಾ, ಬಹುಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದು ಅನನುಕೂಲವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ದೇಶಗಳ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಐ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಮುಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ગાಢವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ: ಉಪ-ಸಹಾರಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಐ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ 'ಭಾಷಿಣಿ' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಹೇಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲರ್ಗಳು ನೀಡುವ 'ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್'ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು: ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
ಈ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಂಟಿ ಖರೀದಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್
'ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್' ಈ ಸಹಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ತಾನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಜವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ರೇಸ್ ಎಂದರೆ, ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ಎಐ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಕರ ನಡುವಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಹಕಾರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ, ಆದರೆ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ಡಿ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ: ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದು ನಿಂತ ನೀರಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದೋ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ; ಎಐ ಅನ್ನು ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ.
ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಧಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾರ್ನೆಗೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಆಡಳಿತ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಧಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್, ಮೀಡಿಯಾನಾಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.