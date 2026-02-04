- Home
ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ತಿ 365 ದಿನ ಕಾಲ್, ಡೇಟಾ, SMS ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 8-9 ರೂ. ಅಷ್ಟೇ.
ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್, ವರ್ಷವಿಡೀ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. BSNL ಇದೇ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
BSNLನ ₹2,626 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಬೆಲೆ ₹2,626 ಆಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ತಿ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2.6GB ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಲಭ್ಯ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
BSNLನ ₹2,799 ಪ್ಲಾನ್.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 365 ದಿನಗಳು.
ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ BSNLನ ₹2,799 ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್
ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿ?
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ₹2,626 ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವವರು ₹2,799 ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SMS ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್
ಈ ಎರಡೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
