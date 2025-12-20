ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್, ಇಂಧನ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AAHL) ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ: ತಾಜ್, ಐಟಿಸಿ ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಇದೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
‘ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ’
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅದಾನಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರ ಪುತ್ರ ಜೀತ್ ಅದಾನಿ, “ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಹಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು: ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 15 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರೀ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15 ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತ
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ, ಗುವಾಹಟಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರ
ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NMIAL) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇಕಡಾ 74 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ರೂ. 19,650 ಕೋಟಿ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಹಂತ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು GVK ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕ
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಘಟಕವಾದ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AAHL) ಮೂಲಕ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಪಾಲು, ಹಾಗೂ ಸರಕು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಾನಿಯದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳದು
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹೋಟೆಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅದಾನಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ‘ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಆದಾಯ’ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಅರೇನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 25,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಹುಉದ್ದೇಶ ಅರೇನಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅದಾನಿ
ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವತ್ತವೂ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಸಹಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ 88 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅದಾನಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೇಪೀ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೊರೆತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ: ಒಂದೇ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ
ಈ ಬೃಹತ್ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀತ್ ಅದಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ‘ಅದಾನಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು ‘ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಹಾರ’ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.