Union Budget 2026: ದೇಶದ ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಏನಿದು LTCG ಮತ್ತು STCG?
LTCG (ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆ): 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ.. STCG (ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆ): 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ.. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರ್ಯಾಲಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇವೇ ನೋಡಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
1) LTCG ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ (LTCG) ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಶೇ.12.5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2) STCG ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ (STCG) ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡ 20 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೇಕಡ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
3)ಎಸ್ಟಿಟಿ ರದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿತ
ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ 0.1 ಪ್ರತಿಶತ ಎಸ್ಟಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 0.01 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ 0.025 ಪ್ರತಿಶತ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜೆರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಜೆಟ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಜೆರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಎಸ್ಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಟಿಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಎಸ್ಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.