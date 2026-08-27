ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ 2026 ಪಲ್ಸರ್ 150 ಬೈಕನ್ನು ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 2026 ಪಲ್ಸರ್ 150 (2026 Pulsar 150) ಬೈಕನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,15,233 ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
1. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ (New Design)
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ
LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್: ಬೈಕಿನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಲ್ಸರ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಇದು ಪಲ್ಸರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಿದೆ.
2. ಶಕ್ತಿಯುತ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಾಸಿಸ್ (New Engine & Chassis)
ಇಂಜಿನ್: ಈ ಬೈಕ್ 150cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 13.6bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14.2Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ (Monoshock) ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ (Frame) ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು (New Features)
ಈ ಬಾರಿ ಬಜಾಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಬೈಕಿನ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಕನ್ಸೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿರಿಂಗ್ (Google Maps Mirroring), ಕಾಲ್/SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Rain (ಮಳೆ), Road (ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು Sport (ಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4. ಸುರಕ್ಷತೆ (Safety)
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (Single-channel ABS) ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ 150cc ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ 2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.