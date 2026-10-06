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- ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, XR300L ಮತ್ತು XR300 Rally ಬಿಡುಗಡೆ!
ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, XR300L ಮತ್ತು XR300 Rally ಬಿಡುಗಡೆ!
Honda Motorcycle and Scooter India ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡು adventure ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : x.com
XR300L ಮತ್ತು XR300 Rally ಬಿಡುಗಡೆ
Adventure ಮತ್ತು dual-sport ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹೋಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳಾದ Honda XR300L ಮತ್ತು XR300 Rally ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
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Image Credit : x.com
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಂಡಾ ಸಂಸ್ಥಯು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
- Honda XR300L: ₹1.83 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
- Honda XR300 Rally: ₹2.08 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್)
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Image Credit : x.com
ಬೈಕ್ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್
ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಎಂಜಿನ್ ಫ್ಲಾಟ್ಫರ್ಮ್ ಬಳಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- XR300L
- ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ
- ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ
- ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ
- ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸವಾರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ
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Image Credit : x.com
XR300 Rally
- ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲೀ ಆಫ್-ರೋಡ್
- ಸಾಹಸಮಯ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
- ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್
- ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
- ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
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Image Credit : x.com
ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್
- ಇಂಜಿನ್: 293.5cc, ಏರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್
- ಪವರ್: 24.3 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 26.5 Nm ಟಾರ್ಕ್
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಲಾಂಗ್-ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ-ಲಿಂಕ್ ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಇದೆ.
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