ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ' ಸರಣಿಯಡಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಗ್ರೀನ್ ಮಾಂಬಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಎಂಬ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್' ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂರು ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
'ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ' (Untamed Trinity) ಹೆಸರಿನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ಗೆ ಕೇರಳದಿಂದಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ 3 ಹೊಸ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
1. ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (Yellow Falcon Adventure) ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ರಿಯರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಸ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್' (Tubeless Cross-Spoke Wheels) ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳ ಗಟ್ಟಿತನ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: 334-ಸಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 'ಆಲ್ಫಾ 2' ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 29.6 PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 29.9 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಆಕರ್ಷಕ ಬೂದು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ರೋಡ್, ರೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಂಬ 3 ವಿಭಿನ್ನ ABS ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಗ್ರೀನ್ ಮಾಂಬಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ (Green Mamba Roadster) ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ (Daily Commute) ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಇದರಲ್ಲಿಯೂ 334-ಸಿಸಿ 'ಆಲ್ಫಾ 2' ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ರೈಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟ್-ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ (Grey Panther Scrambler) ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀಟಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಇದರಲ್ಲಿ 334-ಸಿಸಿ 'ಕಟಾರ್' (Qatar) ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ '30-30-30' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು 30 PS ಪವರ್, 30 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್, ನವದೆಹಲಿ):
ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹2.05 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ
- ಗ್ರೀನ್ ಮಾಂಬಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್: ₹2,05,969
- Scale ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್: ₹2,05,969
- ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್): ₹2,12,969
- ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್): ₹2,32,969
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಯೆಜ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 20 ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 500ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 2028ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 700ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬೋಮನ್ ರುಸ್ತಮ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು अनुपಮ್ ತರೇಜಾ, "ಯೆಜ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ (Emotion). ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ (Mid-CC) ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೇರಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್!
ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ವಾರಂಟಿ: 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ (ಇದನ್ನು 6 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು).
ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (RSA): 1 ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ತುರ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ನೆರವು ಸೇವೆ (ಇದನ್ನು 8 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ).
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್: ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (AMC) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.